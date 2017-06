Gonzalo Jara sobre Johnny Herrera: “Sabe bien qué hacer y es un gran atajador”

El defensor de la Selección Chilena y amigo del portero de la Universidad de Chile le “prestó ropa” al guardameta de cara al debut ante Camerún.

Tras confirmarse que Claudio Bravo no estará en el debut de Chile ante Camerún por Copa Confederaciones 2017, el puesto lo tomará Johnny Herrera, quien sigue recibiendo apoyo.

El portero de la Selección Chilena y de la Universidad de Chile recibió ahora la total confianza de su compañero en ambos equipos, Gonzalo Jara: “Claudio Bravo está, a mi juicio, dentro de los mejores arqueros del mundo. Marca diferencias por eso con el resto y con Johnny también”.

“Johnny sabe bien qué hacer y es un gran atajador. Y ojalá Claudio se recupere para tenerlo en los partidos de más adelante. No quiero entrar en comparaciones. Son diferentes, obvio. A Johnny lo conozco, jugamos en el mismo equipo, es un muy buen arquero y no me cabe duda de que lo hará muy bien. Hay diferencias que no influyen ni en que uno sea más o menos que el otro”, agregó el defensor en conferencia de prensa en Msocú.

Pero no se quedó sólo ahí y continuó con su férrea defensa al portero y capitán de los azules: “Johnny es un arquero muy prolijo. Jugó bien contra Rumania. Sacó dos o tres pelotas de gol, pero obviamente todos se quedan con el recuerdo del rebote del tercer gol. Es lo que tiene el puesto de arquero”, cerró.