Martín Rodríguez aseguró que tiene las capacidades para reemplazar a Alexis Sánchez

El delantero de la Selección Chilena salió al paso de la posible baja del “Maravilla” para el debut ante Camerún por Copa Confederaciones.

Se tiene fe. La noticia de que Alexis Sánchez no entrenó este viernes por precaución en Moscú, encendió las alarmas en todo el medio nacional, pese a que desde Rusia aseguraron que el “Maravilla” estará el domingo ante Camerún.

Sin embargo, en conferencia de prensa, el tema salió al tapete y Martín Rodríguez no se escondió con la posibilidad de suplir al delantero del Arsenal: “Creo que me he preparado de muy buena manera para afrontar lo que viene. Sabemos la calidad de Alexis Sánchez, pero sí me considero una alternativa para el profesor”, comentó.

“Todos saben lo que significa Alexis Sánchez en la selección. Yo trato de aprender de él y de sus consejos. Desde que me llamaron me sentía muy feliz de ser parte de todo esto, siempre fue un sueño representar a mi país y quiero demostrarlo dentro de la cancha si me toca y si no, apoyando a mis compañeros”, agregó el ex Colo Colo.