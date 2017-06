[TUIT] Jorge Valdivia aclaró los rumores sobre su fichaje en Colo Colo para el próximo torneo

Ante la ola de rumores que circulan en diversos medios, el propio “Mago” salió a explicar en que se encuentra su llegada al “Popular”.

Paró las especulaciones. El gran sueño de todo el pueblo de Colo Colo es que Jorge Valdivia se vuelva a calzar la camiseta del cuadro albo.

En ello, el volante fue dado como el segundo fichaje de Pablo Guede para el Transición 2017 el pasado jueves, pero fue el propio volante quien desmintió la información.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el “Mago” salió a aclarar en que está su posible regreso a Colo Colo: “Pucha me gustaría decir que si, pero no es verdad está noticia. No hay acuerdo. Si conversaciones pero acuerdo NO. Seré el primero en comunicar la verdad”.

“A todo el pueblo colocolino apenas sepa que es 100% real yo mismo informaré. NO mas a las especulaciones y SI a la verdad . Saludos a todos”, escribió el ex volante de la Selección Chilena.