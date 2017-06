[AUDIO] Gonzalo Cordero realizó un completo análisis del debate de los precandidatos de Chile Vamos

En conversación con La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura el analista político, Gonzalo Cordero, analizó el desempeño de los precandidatos presidenciales de Chile Vamos en el primer debate radial que sostuvieron durante la mañana de este jueves.

A juicio del analista no está tan claro que los tres- Sebastián Piñera, Felipe Kast y Manuel José Ossandón- piensen lo mismo ya que cada uno ocupa un espacio “más o menos claro… El Presidente Piñera con la lógica de un candidato que es favorito, con la lógica que todo lo que dice sabe que le puede ser cobrado mañana y que está en la mejor posición para ganar la elección presidencial. Felipe Kast, un liderazgo joven y emergente, un liderazgo que a través de esta primaria puede lograr probablemente superar una de sus mayores limitaciones que es la falta de conocimiento del electorado respecto de él, y el senador Ossandón yo diría buscando un espacio y en esa búsqueda no encontrándolo muy bien”.

Con respecto a Kast indicó que la política es muy imprescindible que no se podría decir que en cuatro años más podría tener frutos. “El espacio de colocarse como un francotirador con respecto de Piñera lo ocupa Ossandón y no tiene mayor sentido, y no creo que venga ni con el carácter ni el proyecto de Felipe Kast (…) lo que hace Felipe Kast es plantear una propuesta que tiene bastante contenido y una definición ideológica bastante clara”, indicó.

Por lo que a su parecer Kast se comporta como un candidato de la coalición que si pierde la primaria va a apoyar a Piñera. “Es un candidato que se comporta como parte de Chile Vamos y que aspira en algún momento a liderar esta coalición, el senador Ossandón en cambio es un candidato que se comporta donde su primera prioridad es golpear a Piñera… y tener el mejor resultado posible hoy día”, comentó.

Además, sostuvo que la relación de Piñera con Kast en general en la campaña ha sido de competencia constructiva. A su vez planteó que Ossandón sigue estando en un segundo lugar en la primaria presidencial por lo que es un desafío mayor para Kast alterar el nombre.

Con respecto a Piñera indicó que “La gente conoce sus virtudes y defectos, se puede anticipar en q lo va hacer bien y en que se podría equivocar”.

Además, manifestó que “Ossandón tiene una estrategia anti piñera, busca votos fuera de la centro-derecha”.

A continuación puedes escuchar el completo análisis en la entrevista realizada por el periodista, Alejandro de la Carrera: