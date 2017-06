Jorge Burgos por dichos de Bachelet sobre que Chile es un país mejor al que recibió: “En material general de economía no es un país mejor”

Además, indicó que la lista parlamentaria se puede negociar, pero siempre con dos candidatos.

En conversación con Punto de Encuentro de Radio Agricultura el ex ministro del Interior y actual coordinador de la campaña de la candidata presidencial de la DC Carolina Goic, Jorge Burgos, reconoció que existe una dificultad que algunos partidos no estén en la franja televisiva de la primaria. Esto es referencia a que la Nueva Mayoría no participa de este proceso, a diferencia de Chile Vamos y el Frente Amplio.

Aunque recalcó que tampoco exageraría, “cualquiera creería que la franja tiene el 80% del rating (…) Obviamente que es una desventaja, pero tomar una decisión, participar en la primera vuelta y esperar en consecuencia la franja más importante que viene después, es una decisión mayor de carácter político que no puede tomarse en función de los segundos que pierdo en la televisión abierta”.

Agregando que “puede ser muy importante, pero si las decisiones en política se tuvieran que tomar en función esencial si voy a tener los segundos o minutos de la franja de las primarias me parecería entonces que se trata de una decisión que se toma sin fundamentos”.

Burgos indicó que la decisión de la Democracia Cristiana fue mucho más profundo. “La decisión de invitar no solo a los demócrata cristianos sino también a miles de chilenos a tener una alternativa diversa al candidato, Alejandro Guillier, que fue proclamado en las circunstancias que todos sabemos particularmente por el Partido Socialista fueron motivadores de la decisión de la Democracia Cristiana que en la medida que eso generó un giro y dejar atrás la posibilidad de un enfrentamiento entre el mundo social demócrata, el mundo demócrata cristiano incluso la propia candidatura de Guillier por el partido Radical o Comunista en una primaria”, comentó.

A su vez manifestó que la decisión del PS de no respaldar la candidatura de Ricardo Lagos a La Moneda ayudó mucho a la determinación de la DC. “Fue un elemento que estuvo omnipresente y ahora importa a que nivel presidencial tenga dos candidatos, gente que antes convergió en uno solo y hace que algunos se pongan más saltones porque se tengan que marcar diferencias (…) El sentido de tener dos candidaturas en la primera vuelta es porque tenemos diferencias, tenemos convergencias, pero también tenemos diferencias”, afirmó.

Consultado por la salida del comando de Goic de Pablo Badenier, sostuvo que no tiene mucha información porque se incorporó después. “Yo me he incorporado a trabajar y a colaborar con todo, no fijándome si pertenecen o no a un grupo (…) Yo he visto gente con trabajando con entusiasmo e incluso con sensibilidades distintas dentro de la DC”.

Por otra parte, aseveró que no es de aquellos que pelea con las encuestas, pero cree que estas se pueden revertir. “Las encuestas no son sentencias definitivas, no son dogmas de fe, en consecuencia la política está hecha para cambiar las encuestas”, indicó.

Con respecto a las diferencias que ha marcado Goic, el ex ministro sostuvo que esto lo ha hecho en materias económicas y lo hará con respecto a las concesiones, las Obras Públicas, etc.

Asimismo, manifestó que Goic irá si o si a la primera vuelta presidencial en noviembre e indicó que quienes piensen que hay algo para bajarla están jugando con fuego y es peligroso. “Yo realmente no veo ninguna racionabilidad, ninguna posibilidad que ellos mismos que mayoritariamente la proclamaron sin razón alguna la bajen”, aseveró

Frente a la negociación de una lista parlamentaria que es algo que se puede dar con dos candidatos.

Dentro de las ideas de Guillier se encuentra la opción de eliminar en el Tribunal Constitucional (TC) manifestó que las “cosas no son absolutas, tú puedes tener un juicio de reproche, un juicio crítico a cierta función que tiene el Tribunal Constitucional particularmente en lo que se llama el control preventivo de la constitucionalidad de las leyes que llevado a extremos puede llevarlo a una verdadera tercera cámara y puede tener un análisis de reproche. Yo tiendo a creer que hay que hacer reformas en eso, pero de ahí a sostener que hay que eliminar el Tribunal Constitucional se sostiene en muy pocas partes del mundo”.

Mientras que, en la segunda vuelta a buscar acuerdos en principios fundamentales e indicó que uno de los problemas que tuvo el programa de la Presidenta Bachelet es que fue muy específico para algunas cosas.

Nueva Constitución

“Esta Constitución actual en la lógica de algunos la reforma y en la lógica de otros una nueva Constitución nacida en democracia, yo creo que en la Constitución actual que tenemos se legitimó, tiene cosas buenas, pero hay que ponerla al día”, indicó.

A su juicio para modificarla no se necesita una Asamblea Constituyente ya que puede ser el Congreso, donde se debe buscar un actuar para determinar cómo la queremos modificar. Burgos, también indicó que no se debe demonizar la Asamblea Constituyente porque hay algunas que han funcionado bien en el mundo.

Por otra parte, dijo que a Chile le haría bien cambiar a un régimen semipresidencial.

Gobierno

A juicio de Burgos para que a la ciudadanía tenga una mayor esperanza de mejorar su vida y la de sus familias se deben crear condiciones de mayor crecimiento.

Con respecto a las declaraciones de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, quien manifestó que el país está mejor que el que ella recibió, Burgos aseguró que está de acuerdo solamente en algunas cosas.

“Hay de dulce y agraz (…) En materia de energía es un país mucho mejor del que recibió, en material general de economía no es un país mejor, en materia de posibilidad que muchos jóvenes chilenos puedan estudiar gratis en la universidad es un mejor país”, comentó.

A su juicio “todavía está muy cerca, ni siquiera ha terminado como para hacer un juicio categórico definitivo. Yo lo que le puedo decir responsablemente es que hay cosas que pueden avalar que es un mejor país y otras que pueden decir lo contrario”.