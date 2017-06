La carta de Laurence Golborne por el caso de los mineros atrapados en Chile Chico

Recordó que en 2010 no existieron diferencias.

El ex ministro de Minería durante la administración de Sebastián Piñera, Laurence Golborne, a través de una carta en El Mercurio se refirió al rescate de los dos mineros atrapados en el yacimiento Delia 2 de la mina Cerro Bayo, en Chile Chico, y pidió que no se compare el caso con lo ocurrido con los 33 mineros en 2010.

“Si bien estoy retirado de la vida pública, no puedo dejar de manifestar mi dolor por la dramática situación que están viviendo Enrique Ojeda y Jorge Sánchez, dos mineros atrapados en una mina en Aysén. Pero adicionalmente, más que dar entrevistas, creo necesario hablar para poner fin a las comparaciones con el accidente de la mina San José del año 2010, que me correspondió liderar”, comentó.

Para el ex secretario de Estado “no corresponde comparar estos eventos, ni menos aún tratar de politizar un drama humano y la angustia que están viviendo los afectados y sus familias”. Agregando que el éxito del rescate de 2010 no fue “producto de alguien en particular, sino el resultado del esfuerzo y compromiso de más de mil personas que trabajaron en distintas labores”.

Recordando que “no hubo divisiones políticas, religiosas o sociales. Hubo solo un sentimiento de humanidad para apoyar a quienes estaban sufriendo y para quienes estábamos haciendo nuestro máximo esfuerzo por encontrarlos”.

Por otra parte, manifestó que “No es el momento de buscar responsables o delegar responsabilidades en otros. Debemos promover la esperanza y confiar en que quienes llevan adelante el proceso de búsqueda y rescate tendrán éxito nuevamente”.