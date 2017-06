Senadores de RN emiten declaración pública por dichos de Manuel José Ossandón

Le hicieron una petición.

A través de una declaración pública los senadores de Renovación Nacional (RN) sostuvieron que las primarias presidenciales de Chile Vamos tienen por “objetivo que la ciudadanía elija democráticamente al candidato a Presidente de la República de nuestra coalición, sobre la base de una competencia de ideas y propuestas que representen nuestros valores y principios, que fortalezcan la unidad y que permitan el progreso de las chilenas y chilenos”.

Los congresistas consideran que “Esta competencia debe ser leal, entendiendo por esto, sin caen en descalificaciones, ofensas, falsedades ni engaños a la ciudadanía, ya que ello sólo favorece a nuestros adversarios políticos”.

Por lo que creen que “es inaceptable que el senador Ossandón de manera reiterada afirme hechos falsos e injuriosos, sin aportar ninguna prueba respecto de ellos, sobre nuestro candidato presidencial Sebastián Piñera, lo que se ha transformado en su actuar permanente, haciéndole el juego a nuestros adversarios afectando gravemente los principios básicos de lealtad y apego a la verdad”.

Los senadores indican que “El último hecho que ha sostenido, sin ningún fundamento, es atribuir a Sebastián Piñera y a su comando presidencial tener participación en la denuncia formulada por la periodista Pilar Molina en el Debate Radial del día de ayer. Esto es absolutamente falso, como lo han afirmado clara y categóricamente quienes integran el comando presidencial de Sebastián Piñera”.

Por otra parte, manifiestan que “una vez más pedimos al senador Ossandón que concentre sus esfuerzos en proponer ideas y medidas en beneficio de la ciudadanía, y no faltar a la verdad. Nuestros partidarios quieren unidad y no división, quieren competir en propuestas e ideas constructivas y no ofensas y falsedades ya que esto último sólo beneficia a nuestros adversarios”.

El documento fue firmado por: Francisco Chahúan, Baldo Prokurica, Alberto Espina, Andrés Allamand, José García Ruminot.