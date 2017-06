Alberto Mayol sobre su rival en primarias: “Beatriz Sánchez hoy día no es un fenómeno”

Desde su visión, la comunicadora “era una persona de grandes definiciones y, por algún misterioso motivo, después de ser candidata, ha recorrido un camino de mucha indefinición”.

El precandidato del Frente Amplio, Alberto Mayol, criticó duramente a su contrincante en las primarias, Beatriz Sánchez, por el discurso que ha sostenido comunicacionalmente durante la campaña.

“Se da dedicado con mucho más energía a atacarme a mí que lo que se ha dedicado a atacar al CAE o Piñera. En general, Beatriz Sánchez ha tenido un discurso de pocas definiciones y esta semana encontró una definición muy clara, que es el ataque en mi contra”, señaló en una entrevista concedida a El Mercurio.

Es por ello que explicitó que si ella “tiene una capacidad de ganarnos, fue por el capital acumulado cuando fue un fenómeno, y se produce gracias a la sensación de que era la candidatura única de Frente Amplio. Pero Beatriz Sánchez hoy día no es un fenómeno”.

“El Frente Amplio no me utilizó, porque no quería primarias legales (…). Todo eso de ponernos como candidatura en el lado del arroz del plato es una forma de denostación que no sé de dónde viene. Si viene del comando de ellos, me parece bastante feo”, concluyó sobre las dudas que existen sobre si el Frente Amplio lo utilizó para ser parte de los comicios del próximo 2 de julio.