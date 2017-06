Rafael Garay revela que planeaba suicidarse cuando aseguró que tenía falsa enfermedad

“Estaba en un estado de alcoholismo y además en fase maníaca de la bipolaridad”, fueron parte de sus declaraciones.

Durante la jornada de este sábado se dieron a conocer parte de las declaraciones que ha entregado Rafael Garay al fiscal jefe de Santiago, José Morales en el marco del caso que existe en su contra por defraudación.

En declaraciones consignadas por La Tercera, el ingeniero comercial entregó detalles sobre la carrera parlamentaria que inició gracias a un cupo del PRO en Biobío Costa.

“Me contactó Marco Enríquez Ominami y me junté con él en la sede del PRO en Providencia. Fui con Gino Lorenzini y empezamos a conversar sobre el cupo senatorial. Participé como independiente en el cupo del PRO”, explicó el acusado.

“Usé parte del dinero de las capacitaciones en la campaña senatorial, paralelamente durante ese año, antes y después, comencé a realizar auspicios a deportistas y eventos”, agregó al respecto.

Asimismo, Garay aseguró que “estaba en un estado de alcoholismo y además en fase maníaca de la bipolaridad, se suma a esto el componente depresivo suicida, en esta bipolaridad se incluye el exceso de gastos y consumo, yo en este estado que he descrito continué recibiendo dineros del público”.

Además, reveló cuales eran sus intenciones tras revelar que era víctima de una supuesta grave enfermedad. “Cuando comuniqué esto me inyecté 15 ampollas de insulina que compré por mercado libre. Estas insulinas pretendía que me causaran la muerte, pero solo me ocasionaron mucho sueño”.

“El 2016 señalé que tenía este gioblastoma con el sentido de suicidarme y que no se cuestionara la situación misma del suicidio”, por lo que al salir de Chile, llevaba consigo 50 ampollas de morfina para suicidarse, pero indicó que “mi pareja me convenció que no me suicidara y me empecé a preparar para volver a Chile, pensando que podía tener un proceso justo”.

Finalmente, Garay le dijo al Ministerio Público que “reconozco los hechos que se me imputan y mi mayor interés es devolver el dinero, sobre todo a las personas que tienen mayor riesgo patrimonial una vez que termine el proceso. Sí quiero resguardar el daño a mí familia y personas cercanas. Mi pareja en Rumania no tienen ninguna vinculación con los hechos. Tampoco mi familia en Chile, ni tampoco las personas que cobraron cheques por mí que no tenían idea lo que ocurría. Yo soy el único responsable de lo que sucedió”, concluyó al respecto.