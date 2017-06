Nicolás Oyarzún se confesó sobre su personaje en Perdona Nuestros Pecados

“Mi gran pasión es la cocina y la música y jamás trabajaría en eso porque no me gustaría que fuera una obligación”, señaló el actor sobre sus hobbies.

Perdona Nuestros Pecados se ha convertido en un verdadero éxito para Mega, ya que las historias que se tejen en Villa Ruiseñor han cautivado a la audiencia nocturna en general.

Uno de los personajes que ha destacado en la producción es el de Gerardo Montero, que es interpretado por el actor Nicolás Oyarzún, hijo de Lamberto y Ángela y marido de Isabel, la hija mayor de Armando.

En una entrevista concedida a Mega, Oyarzún comentó que ama la bondad y comprensión de Gerardo, pero a la vez, explicitó que “odio a Gerardo por su evidente falta de estilo. Gerardo toda la vida ha querido ser un Möller, estoy seguro”.

“Mi gran pasión es la cocina y la música y jamás trabajaría en eso porque no me gustaría que fuera una obligación (…) Cuando me ducho, me ducho con música y canto. Y el champú es mi micrófono, jajajá, completamente patético”, señaló sobre sus actividades favoritas.

Al ser consultado por sus momentos de mayor felicidad, dijo que “en lo musical, cuando tuve la oportunidad de ver a Paul McCartney. En el amor, haber conocido a mi preciosa y maravillosa compañera. En el fútbol, cuando Chile ganó la Copa América… ¡Soy un chileno promedio! jajajá”.