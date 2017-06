Mario Ortega dispara contra Lisandra Silva tras su salida de “Doble Tentación”

¿Qué te parecen sus dichos?

La noche de este domingo se vio por las pantallas de Mega las eliminaciones de Elisa de Panicis, Alex Consejo y Mario Ortega del reality show “Doble Tentación”, trío que posteriormente participó del programa web que conduce Eugenia Lemos y Manu González, “10 cosas”, donde el conocido popularmente como “Súper Mario” sorprendió con sus declaraciones sobre Lisandra Silva.

Sobre el ingreso de Leandro Penna el encierro, el joven sinceró, “Esa situación influyó mucho en lo que fue el futuro del programa, por lo menos para mí. Quizá si hubiese sabido que iba a llegar Leandro, yo hubiese tomado otras decisiones o caminos, pero a esa altura estaba en un punto sin retorno”.

Mientras que respecto a su querida Lisandra Silva dijo, “Su coqueteo, su mirada, las cosas que conversábamos, los juegos, todo iba para allá. Como tentación era yo quien tenía la opción de elegirla, y yo sabía que no iba a tener buen puerto, pero cuando se dio la oportunidad de que estaba quebrada la situación con Ignacio, quise jugármela y me equivoqué”.

Finalmente le mostraron un video donde Lisandra lamentaba la poco protección que como “jote” Mario le brindaba, asegurando que nunca la defendía cuando alguna compañera la atacaba, a lo que el joven respondió, “se necesitan dos personas para discutir, si a mí me dicen algo yo me voy, esa actitud también la podría haber tomado ella, no era una niña, pero ella se quedaba ahí y daba riendas”, rematando con, “tampoco podía tomar bandos, Lisandra siempre tuvo a la Dominique que la defendía y a los otros guerreros de la luz que también abogaban por ella. A mí también me dijo en un momento que fuera guerrero y yo le dije que no iba a ser parte de ese juego porque si ella estaba buscando paz por qué iba a ser guerrero, las personas que quieren paz no luchan”.