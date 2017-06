Muere mamá de Fernanda Gallardo: Así la despidieron reconocidos ex chicos “Calle 7”

Más unidos que nunca.

El pasado jueves 15 de junio la emblemática ex chica “Calle 7”, Fernanda Gallardo, recibió la noticia más dura de su vida, su madre Alejandra Bernal falleció tras no poder superar una neumonía que hace tres semanas la tenía en coma en la clínica Dávila, un diagnóstico muy complejo para ella, pues el año pasado había sido trasplantada de médula por una pre leucemía, por lo que sus defensas eran más bajas de lo normal. La joven había vuelto solo hace unos días a Ecuador a cumplir con sus labores en el Canal Uno, donde es rostro, pero el aviso de que ya no se podía hacer más con su mamá la hizo devolverse rápidamente a Chile, alcanzándole a dar un último beso…Ese mismo día murió.

Alejandra, era una asidua a “Calle 7”, siempre asistía al extinto programa de TVN, y sin querer se transformó en la madre de muchos, por lo mismo varios ex integrantes dijeron presente en su último adiós. Tal como detalla Felipe Camus a LUN, mientras se encontraban este sábado en el Parque del Recuerdo, “queríamos que Lucía (Covarrubias) cantara, pero no había guitarra. Fuimos con Federico Koch a buscar por el cementerio, increíblemente, conseguimos una con un hombre que iba a cantar en otro funeral“.

Finalmente los amigos lograron su cometido y Lucía cantó “Gracias a la vida” de Violeta Parra y el tema “Yo te extrañaré” del grupo español Tercer Cielo, a pedido de Fernanda, pero esto no queda aquí, “después del funeral viene la parte más difícil y siento que mi misión ahora es llevar algo de alegría y contención a la familia. La Fernanda se va el miércoles de vuelta a Ecuador y le vamos vamos a hacer una linda despedida”, destaca Felipe Camus.