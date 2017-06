[TUIT] Jorge Valdivia confirmó su regreso a Col Colo a través de redes sociales

El volante de los albos utilizó su cuenta de Twitter para aseverar que su regreso al “popular” está completamente cerrada.

Este lunes, Aníbal Mosa remeció cada centímetro del Estadio Monumental y del mercado de fichajes del fútbol chileno al confirmar el arribo de Jorge Valdivia a Colo Colo.

El “Mago” regresa a su casa tras once años y las redes sociales estallaron de inmediato con las noticias, quienes no dudaron en celebrar el arribo del ex volante de la Selección Chilena.

Pero no sólo lo hinchas celebraron la noticia, sino que fue el propio volante quien “celebró” su regreso al “popular”. Lo hizo a través de las redes sociales, donde en su cuenta de Twitter confirmó que sólo los exámenes médicos, hasta el momento, separan su firma del contrato con Colo Colo.