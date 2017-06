(VIDEO) Sebastián Piñera sobre las primarias: “esta campaña se ha quedado atrapada en muchas mentiras”

Se medirá con Felipe Kast y Manuel José Ossandón.

En conversación con La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura el ex Presidente de la República y actual precandidato a La Moneda, Sebastián Piñera, se refirió a las primarias del 2 de julio donde se medirá con Felipe Kast y Manuel José Ossandón. Además, habló de contingencia nacional y de sus propuestas en caso de llegar a La Moneda.

Este domingo falleció la hermana mayor del ex Presidente, Guadalupe Piñera, producto de un cáncer detectado a fines del año pasado. “La verdad es que fue una pérdida muy dolorosa porque somos una familia muy unida, pero ella debe estar muy contenta porque todos los medios dicen que tenía 68 años y como ella era pretenciosa y tenía algunos más debe estar contenta”, comentó

Agregando que “Ayer (domingo) tuvimos la oportunidad de estar con ella, porque se dio esa situación que estaban sus seis hijos y tres hermanos junto a ella en el momento que murió”.

Campaña

Piñera manifestó que la campaña no comenzó bien, porque “una campaña presidencial es la oportunidad para plantear ideas, proyectos para motivar, para convocar, para entusiasmar, para buscar soluciones y siento que esta campaña se ha quedado atrapada en muchas mentiras, descalificaciones y eso no ayuda en nada a mejorar la calidad de la política y de nuestro país”.

Como un ejemplo de esto sostuvo que existió una denuncia la semana pasada en un foro radial contra un candidato (Manuel José Ossandón), donde lo primero asegura fue culpar a su comando siendo que no tienen ninguna participación. “Nosotros no tuvimos ninguna participación de ninguna naturaleza, esa es una mentira y las mentiras son más dolorosas cuando quien las dice sabe que está mintiendo”, dijo.

Añadiendo que “cuando el senador Ossandón lo primero que hace es reaccionar mintiendo me parece que no contribuye en nada a la calidad de la política que todos queremos”.

Además, manifestó que no conoce al empresario (Juan José Gana) quien asegura que Ossandón habría solicitado la emisión de facturas falsas a través de un tercero. “La denuncia la hizo la periodista”, aseveró.

Frente al financiamiento de campaña y su auto-aporte de 200 millones de pesos indicó que le parece bien que los candidatos lo puedan hacer, “si un candidato pueda aportar a su campaña y eso le da una independencia enorme (…) Si a alguien no le gusta la ley tiene que intentar que eso se cambie”. El aporte de los candidatos no puede ser mayor a un 20% del gasto total.

Además, recalcó que tanto él como su familia (esposa e hijos) fueron más allá de la ley con los fideicomisis como una muestra de transparencia.

Cabe mencionar, que la precandidata del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, sostuvo que hechos como estos demuestran que solamente los millonarios pueden ser Presidentes.

Con respecto a la situación actual de la campaña y las descalificaciones manifestó que “Mientras más pobres son las ideas de los candidatos más recurren a las descalificaciones, pero no es una cosa generalizada (…) Tengo respeto por mis contundentes y me he propuesto no caer en una campaña de descalificaciones”.

Actual Gobierno

Piñera indicó que lo que buscarán en el próximo Gobierno será construir porque este ha sido un mal Gobierno, debido a que los salarios prácticamente no crecen y a su juicio existe una crisis en salud.”Tenemos el país estancado, estamos destruyendo los buenos empleos y los salarios prácticamente no crecen. Estamos con una tremeda crisis de salud, no solamente porque no se cumplió el compromiso de construir hospitales sino que tampoco los médicos especialistas, las listas auges están volviendo a crecer, el precio de los medicamentos es demasiado caro, etc”, indicó.

Asimismo, afirmó que la delincuencia está creciendo porque todo lo que se avanzó en su Gobierno de seguridad ciudadana se está perdiendo.

“La educación está sin norte, yo me preguntó el Gobierno en lugar de mejorar la calidad de la educación pública en forma inentendible le declaró la guerra a la educación privada-subvencionada, le quitó a los padres poder elegir la educación de sus hijos y se lo entregó a una tómbola (…) Hoy en Chile tenemos un muy mal Gobierno y un gran país, y nuestra misión es reemplazar ese mal Gobierno y recuperar ese gran país “, enfatizó.

En relación a las largas filas que han hecho algunos apoderados para lograr matricular a sus hijos en determinados establecimientos sostuvo que toda esa gente lo hacía para ingresar a un colegio particular.-subvencionado, lo que considera “este Gobierno está tratando de destruir”.

A su vez se mostró a favor de que si un colegio es tomado sea desalojado y que si existen destrozos al interior alguien debe hacerse responsable de los hechos.

Debido al sistema frontal de los últimos días hay comunas que llevan cerca de 72 horas sin energía eléctrica manifestó que en esta oportunidad ha sido lento el proceso de restitución por lo que se encuentran trabajando en un programa para hacer mayor exigencias.

Empleo

Piñera indicó que “para nosotros es fundamental que la economía vuelva a crecer con fuerza y buenos empleos”, por lo que dentro de su programa se encuentra la posibilidad de acceso universal a las salas cuña lo que a su juicio permitirá que las madres trabajen tranquilas debido a que sus hijos estarán bien cuidados.

Asimismo, se contempla el aumentar las vacaciones de 15 días a 20 días para que de esta manera asegura los chilenos puedan decidir que hacer con su tiempo libre. Esta medida sería gradual y para lo que se eliminarían tres feriados.

Por otra parte, indicó que “Vamos a corregir las principales reformas que ha hecho este Gobierno, no venimos con una retroexcavadora”.

Muerte de Jaime Guzmán

“Yo creo que los autores del crimen del senador Guzmán tienen que responder ante la justicia chilena … y ahora el “Comandante Emilio” tendrá que enfrentar la justicia”, indicó.

Respecto al terrorismo manifestó que es algo que no solamente lo cometen los agentes del Estado como dijo Alejandro Guillier. “Esa es una equivocación muy grande (…) Las democracias del mundo no solamente tienen derechos, tienen la obligación de defenderse del terrorismo, es una ingenuidad minizar o justificar el terrorismo”, aseveró.

Agregando que el terrorismo no respeta a nada.

Mineros atrapados

Piñera sostuvo que lo más importante es unir fuerzas para hacer lo que se encuentre al alcance para rescatar a los dos mineros atrapados en Chile Chico, región de Aysén. Recordando que cuando sucedió lo de los 33 mineros regresó de una gira internacional y que se comprometió a buscarlos “como si fueran sus propios hijos”.

Asimismo, sostuvo que en estas de emergencia como estas no se debe perder un segundo y que en este caso reza porque los puedan rescatar.

A continuación puedes revisar la entrevista completa realizada por el periodista, Alejandro de la Carrera: