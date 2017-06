Guillier también tuvo palabras para la comentada ‘broma’ de Piñera

El aspirante a La Moneda aseguró que “el machismo es más profundo de lo que uno cree”, y recordó las críticas recibidas por el polémico episodio de la muñeca inflable regalada por Asexma al ministro Céspedes.

Nadie quedó indiferente a la broma que el ex presidente Sebastián Piñera realizó en medio de un acto de su campaña en la comuna de Linares. Y uno de los que se refirió al hecho fue su más cercano competidor en su carrera a La Moneda.

De hecho, en el marco de los “Encuentros UC”, instancia organizada por la Universidad Católica con los distintos candidatos presidenciales, Alejandro Guillier recordó el polémico episodio que él mismo vivió cuando Asexma le obsequió una muñeca inflable al ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes. “Mi señora no me habló durante tres días a propósito de un desgraciado incidente del que fui testigo, y reaccioné de la manera más estúpida del mundo, por una broma que se quiso hacer de mal gusto y yo me reí… la famosa muñeca inflable”.

En ese sentido, y a propósito del episodio protagonizado por el ex mandatario, Guillier aseguró que “el problema del machismo es más profundo de lo que uno cree, y eso ofende y hiere. Hay que tener conciencia en que uno ofende y hiere en momentos en que en Chile se está abriendo ese debate”. Además el senador por la Región de Antofagasta dijo que “tenemos que tomar más conciencia”, porque este tipo de actos son de “mal gusto, inoportunos y ofensivos”.