Oriana Marzoli dispara con todo contra Lisandra Silva tras ser expulsada de “Doble Tentación”

Pero de Dominique Lattimore no quiso hablar.

Tras su bullada expulsión la pareja conformada por Oriana Marzoli y Luis Mateucci estuvieron en el programa web “10 cosas” de Eugenia Lemos y Manu González en Mega.cl, donde la venezolana nos e guardó nada al momento de ser consultada sobre lo que más odiaba de Lisandra Silva, la cubana que se convirtió en su archienemiga durante sus meses en el encierro en Calera de Tango.

“Su doble cara, la falsa moral, su doble estándar como dicen aquí, su máscara, bueno, sus máscaras. Es una chica que no es lo que ella quiere demostrar cuando está en televisión, ella sabe cómo actuar cuándo está frente a una cámara”, partió diciendo Oriana.

Para posteriormente proseguir, “sé que mucha gente está de acuerdo conmigo y los que están adentro los saben. Es otra persona, no es la chica humilde que quiere demostrar, es una chica que es creidísima, súper ególatra, y es una chica que no sabe reconocer sus errores”, agregando que Lisandra, “ella jamás se equivoca porque ella es buena y es un ángel caído del cielo. Por ejemplo a Fran (Undurraga) le ha dicho ‘¿oye no te cansas de comerte a todos los chicos de la casa?’ y se ríe”.

Cabe destacar que anteriormente a Oriana se le había consultado qué es lo que más amó de Dominique Lattimore y la joven se limitó a responder “Nada, mi palabra para ella es nada”.