La frase de Aníbal Mosa para defender a Nicolás Maturana de las críticas de los hinchas de la U

El mandamás de los albos comentó el fichaje del jugador formado en las cadetes universitarias y le brindó todo su, literal, apoyo.

Es la gran polémica del mercado. Hasta el momento, de los cuatro fichajes de Colo Colo que confirmó Anínal Mosa el pasado lunes, el que más ha impactado es el del Nicolás Maturana.

Formado en la Universidad de Chile, el pequeño carrilero se calzó la camiseta del “popular” y Mosa salió en su defensa: “Su llegada tiene un doble objetivo: es buen puntero y es joven, lo que ofrece proyección para una futura venta. ¿Que es hincha de la U? Nooo… jugó y se formó en la U, pero es colocolino a morir. Pregúntale”, dijo el empresario en una entrevista con LUN.

“Se me dio esta chance y no lo pensé. Me vine. Uno llega a Colo Colo siempre pensando en ser campeón. Quiero aportar mi granito de arena para celebrar a fin de año. ¿Qué jugador se puede resistir a Colo Colo? Yo no me resistí. Quería venir y quiero jugar seguido, como no lo pude hacer en México”, agregó el ex Necaxa de México.