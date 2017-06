Nicolás Maturana olvidó su pasado: “Soy hincha de Colo Colo desde niño”

Uno de los flamantes refuerzos del “popular” quemó definitivamente su pasado azul con polémicas declaraciones.

Desde hace varias temporadas, el traspaso de jugadores desde la Universidad de Chile a Colo Colo y viceversa, se ha convertido toda una tónica y este martes se vivió un nuevo capítulo.

En medio de su presentación oficial en el Estadio Monumental, Nicolás Maturana aseveró: “Soy hincha de Colo Colo desde niño y me voy a entregar el doble por este equipo. Mi familia es de Colo Colo, tengo muchos amigos de la Garra Blanca y desde chico que soy hincha”.

“Es un sueño de niño venir y defender está camiseta. Quiero ser campeón acá, vengo con esa ilusión y quiero pelear la Copa Libertadores“, agregó el nuevo jugador de Colo Colo.

Sobre su pasado en la Universidad de Chile, club donde se formó, aseveró: “Uno tiene que ser profesional en esta actividad. Si jugaba por la U tenía que dar lo máximo y estoy agradecido. Me llegaron mensajes por llegar, pero no me importa, tengo muchos amigos de Colo Colo así que estoy tranquilo”, comentó.

Al finalizar incluso ironizó sobre las amenazas azules que ha recibido: “Me da lo mismo el tema. Me van a amenazar, está bien. Da lo mismo, voy a cambiar mi teléfono, me compraré un Iphone 8. Los mensajes no eran de los hinchas de Colo Colo, así que no se preocupen. No me dejo llevar por las amenazas”, cerró.