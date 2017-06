Nicolás Maturana y su fichaje en Colo Colo: “¿Qué jugador se puede resistir a Colo Colo? No me resistí”

Tal como lo adelantamos hace varias semanas, el ex delantero del cuadro azul se trasformó en nuevo jugador del Cacique.

Lo que hasta hace algunos años era prácticamente imposible, estas últimas temporadas el destino se ha encargado de darle vuelta la mano al destino.

Jugadores formados en Colo Colo terminan jugando en la Universidad de Chile y viceversa. Ahora es el caso de Nicolás Maturana, delantero formado en el Caracol Azul y que el pasado lunes firmó su vínculo como jugador de Colo Colo.

En sus primeras palabras con la camiseta del “popular”, Maturana aseveró que: “Contento de llegar a Colo Colo, lo venía viendo con Pablo Guede. Él me quería, se dio la opción y yo quise venir a un club grande, donde las expectativas son altas y quiero hacerlo lo mejor posible”.

“¿Qué jugador se puede resistir a Colo Colo? No me resistí. Quería venir para empezar a jugar seguido, que no lo venía haciendo en México”, agregó el delantero por el cual Aníbal Mosa pagó cerca de US$ 1 millón por la totalidad del pase del ex azul.

Al finalizar, comentó lo que será compartir camarín con Jorge Valdivia: “Es extraordinario jugar con un jugador de la calidad de él. Es un jugador que en todo minuto te habilita, te puede dejar solo contra al arco. Es una gran contratación y todos los refuerzos que llegaron también”

Para ver sus declaraciones, haz click —> ACÁ