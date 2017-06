[VIDEO] Ex ministro Longueira comenzó campaña para llamar a la ciudadanía a votar en las primarias

Su próxima meta son 50 mil personas.

El renunciado militante de la UDI y ex ministro, Pablo Longueira, se vuelve a acercar a la política con una especial campaña que comenzó a través de WhatsApp. Esto de cara a las elecciones primarias del 2 de julio donde Chile Vamos elegirá a su aspirante a La Moneda.

En cerca de dos minutos Longueira hace un llamado a la ciudadanía a participar de este proceso enfatizando que “la indiferencia no construye nada”.

“Muchas personas me sugirieron no poner una cifra (…) Te invito a que votemos un millón de chilenos en nuestra primaria. Me gustaría pedirte que enviarás a mi correo personas que comparten nuestras ideas: su nombre, su celular, su correo y su comuna”, indicó el ex ministro en un video publicado por El Dínamo.

Con esta iniciativa busca ir incorporando a las personas para cumplir con una base de 50 mil chilenos en los próximos días, quienes podrán reenviar a otros los videos con el llamado a participar.