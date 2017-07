José Miguel Insulza y la carrera presidencial: “Creo que nos perjudicó mucho Alejandro Guillier”

El candidato a senador por Atacama precisó se refirió a la candidatura de Alejandro Guillier y a cómo perjudicó el bloque que la Nueva Mayoría no haya estado en primarias.

En conversación con “La Gran Mañana Interactiva” de Radio Agricultura, el candidato a senador por Atacama, José Miguel Insulza, analizó la próxima candidatura presidencial, cómo ve Guillier en el escenario político y también cómo perjudicaron las primarias al bloque.

De partida, Insulza descartó de plano ser nuevamente candidato presidencial. “El gran candidato es Guillier, creo que la frase no fue afortunada, pero lo quiso decir Girardi era que los partidos no habían generado el ambiente… (…) A lo mejor la frasiología no fue buena”.

Respecto a cómo ve la candidatura del senador independiente, precisó que “creo que nos perjudicó mucho Alejandro, fui el primero en decirlo y anunciarlo. Dije que no tener primarias en la Nueva Mayoría nos iba a perjudicar. Ha perjudicado nuestra campaña. La decisión de Alejandro, que quería primarías y como no hubo el pidió la recolección de firmas. Hemos estado fuera de la prensa, de la propaganda y hemos dado esas ventajas”.

Añadiendo que “ya entraremos en carrera, y la cifras serias apuntan a que esta es una pelea fundamentalmente entre Guillier y Piñera, pero sin desmerecer a ningún candidato”.

Consultado por Cecilia Pérez sobre lo que dijo Camilo Escalona, que había una operación política para bajar a Guillier y colocar a Ricardo Lagos o a él, indicó que “yo le prometo Cecilia, si yo tuviera la más mínima señal o acercamiento se lo diría, eso no ha ocurrido y con Lagos tampoco, son cosas que la gente pone en twitter. Pero si usted dice que hay un grupo pensando eso, no, no creo que exista. No hay intención de nadie a estas alturas de estar cambiando candidato, es una locura. Guillier no es el problema, el problema es la desorganización y por no hacer primarias”.

Respecto al relato que ha tenido Alejandro Guillier, Insulza precisó que “es posible que hay un programa, pero creo que el programa no es lo mismo que el relato, o el contenido de la campaña. Por definición no prioriza, creo que ciertamente tres o cuatros ideas fuerza y que diferencien esta campaña de la demás sería bueno afinarlo más… (…) El programa del bloque progresista de la Nueva Mayoría es un programa que se centra en lo público…. Pero lo que sí hace es que para tratar de sacar el país adelante es tener políticas publicas sólidas”.

Respecto a las encuestas, que no han favorecido a Guillier, indicó que “con mucho respeto, yo no creo nada de las encuestas. Lo que dice la gente a la salida del metro no es una encuesta… (…) El principal tema hoy día está dado por el candidato que esta adelante que es Piñera, no por lo que están más abajo, que no van a llegar a segunda vuelta. Mire la votación de Chile Vamos y el Frente Amplio… usted cree que esos dos en primera vuelta es una contienda real, no es una contienda real”.