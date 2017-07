CHV deberá pagar multa tras polémico reportaje de “Primer Plano” sobre famoso y la prostitución

¿Compartes la medida?

Bastante caro le salió a Chilevisión la difusión de un reportaje emitido por el estelar de farándula que conducen Francisca García-Huidobro y Julio César Rodríguez, “Primer Plano”, el día 26 de agosto del 2016, donde dejaron ver en pantalla que el joven Erick Monsalve – conocido popularmente como “Lelo”, ex participante de “Yingo” – estaba vinculado a la prostitución.

Según lo señalado por Soy Chile, la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la sanción de primera instancia aplicada contra la señal y el espacio televisivo, condenándolos a pagar una multa de 350 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalente a $16 millones de pesos.

“Contrariamente a lo sostenido por la reclamante, el que se haya contactado al joven mediante un ardid, dándose a conocer las actividades que realiza, pero usando un seudónimo y, que luego que se le haya abordado -aún cuando haya sido en la calle-, sin que éste haya tenido la posibilidad de decidir si quería que se conocieran aspectos que se encuentran dentro del ámbito de su vida privada, específicamente, los relativos a su vida sexual; claramente se ha producido una vulneración al respeto de sus derechos, a su vida privada y al trato social que debe otorgarse a cada persona”, señala el fallo en cuestión.

Donde también se agrega, “la situación personal del señor Monsalve y su modo de vida, no es un hecho relevante y que debía ser objeto de información al público, en los términos que se planteó, según se expuso precedentemente. Tampoco se puede vislumbrar la necesidad de hacer pública esta investigación y su divulgación, pues el señor Monsalve, no es actualmente un personaje público o por lo menos no se le dio la oportunidad que libre y voluntariamente, decidiera dar a conocer su actual modo de vida”.