Nabila Rifo ante fallo de este martes de la Corte Suprema: “Yo hablé con mi abogado y me dijo que no me preocupe”

Desde Ni Una Menos esperan que se actúe con la seriedad que se amerita.

Nabila Rifo dijo estar confiada en que no se le rebajará la pena a su ex pareja y agresor, Mauricio Ortega. Esto luego que se anticipara que la Corte Suprema habría desestimado que se tratara de un femicidio frustrado, acusándolo de lesiones graves y mutilación de sus ojos.

De acuerdo a la información entregada por La Tercera, la nueva sentencia que se dará a conocer este martes podría rebajar en ocho años la condena contra Ortega, es decir pasar de 26 años en la cárcel a 18 años.

Ante esto, Nabila sostuvo a La Cuarta que “Yo hablé con mi abogado y me dijo que no me preocupe, porque eso no se va a saber hasta el martes”. Agregando que “estoy tranquila, yo sé que no le van a rebajar los años, no puede ser eso”.

Mientras que, la vocera técnica de comisión Jurídica “Ni una menos”, Daniela Quintanilla, señaló que espera que la justicia actúe con la “seriedad que amerita la mutilación en un contexto de violencia en contra de las mujeres tan profundo como el que estamos enfrentando en este país. Esperamos que la justicia condene con el máximo rigor de la ley un caso tan grave como este”.