Cristián Monckeberg y caso Sename: “El Gobierno está desesperado porque tiene una Nueva Mayoría desordenada”

El presidente de Renovación Nacional indicó que “no le han apuntado mucho a las preferencias de la ciudadanía y por lo tanto lo que hacen es errar, errar y errar”.

En conversación con Radio Agricultura, el presidente de Renovación Nacional, Cristián Monckeberg se refirió a las críticas que vienen del Gobierno y la Nueva Mayoría respecto a la discusión por el caso Sename.

El diputado recordó lo que que paso en el gobierno de Piñera, “ya que presidí la comisión donde se hablaron estos temas. No teníamos votos, estábamos en el último año de gobierno e hicimos un esfuerzo importante por sacar un proyecto muy similar a este, pero en lo similar era el derecho a la protección de la niñez y una división del Sename. Pero hubo un bloqueo político total”.

Señalando que “nosotros no tenemos mayoría… (…) Vemos que la vocera de Gobierno gasta el tiempo en criticar a la oposición y a Piñera y debería gastar su tiempo en gobernar, se les olvidó que tienen siete meses”.

Monckeberg fue enfático en precisar que “tenemos disposición total, dejemos de lado el egoísmo, soberbia. Yo lo veo así. El gobierno está desesperado porque tiene una Nueva Mayoría desordenada, no le han apuntado mucho a las preferencias de la ciudadanía y por lo tanto lo que hacen es errar, errar y errar. Hay disposición, hay ganas y coincidencias. El informe del Sename que se rechazó, fue por una situación política de defender a una persona que había dejado el gobierno hace bastante tiempo, pero no por las conclusiones donde había coincidencia casi absoluta”.

Para finalizar, sostuvo que “dejo de lado las opiniones del ministro de Justicia, Jaime Campos, que a mi juicio más se parecen a una persona que no conoce del tema y entra en una pelea y discusiones muy extrañas… (…) lamentablemente porque no aporta mucho en lo que va a ir viendo, lo dejo de lado. En general hay una coincidencia en los temas que hay que hacer y los temas que hay que sacar. El propio ex presidente Piñera lo ha señalado, nosotros también, falta el gobierno que tome la decisión”.