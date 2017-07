Este es el “plan B” de la Universidad de Chile en caso de no fichar a Mauricio Pinilla

En el CDA las esperanzas del retorno del ariete se comienza a agotar y para ello ya tendría avanzadas negociaciones con su posible reemplazante.

A Carlos Heller y Ronald Fuentes no se les escapa una. Tras la traba en las negociaciones entre Mauricio Pinilla y el Genoa para concretar el fichaje de “Pinigol” por los azules, hace varios días en Azul Azul trabajan en un plan B.

“Yo creo que van a ceder. Cuando se acerque el día tope, no les llegue una oferta concreta y analicen lo que les cuesta retener al jugador, lo van a soltar”, comentó un dirigente hace algunos días, mientras que otros son más escépticos: “Esto tiene más pinta de que se queda allá. No quieren ceder“, sostiene en La Cisterna.

Sin embargo, las negociaciones paralelas ya comenzaron y en Azul Azul no quieren dejar nada al azar. Según pudo saber La Tercera, en el CDA tienen listo y avanzado al reemplazante del Pinilla en caso de que no llegue: “no es del medio nacional y que es argentino, pues, según su punto de vista, las filtraciones son las que han complicado la llegada de Pinilla“, asegura el medio.

¿Nombres? Nada confirmado, aunque se sabe del interés manifestado por Lucas Albertengo de Independiente de Avellaneda y incluso en algún momento de Marcelo Larrondo de River Plate, quien además no ocuparía cupo de extranjero.