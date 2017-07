Boric por SENAME: “Al Ministro Campos no le escuchado ninguna autocrítica, ninguna idea en positivo”

Pide que se haga algo “ya”.

La crisis del SENAME sigue siendo protagonista y los actores políticos no dudan en dar su opinión. El ministro de Justicia, Jaime Campos, manifestó que hablar de violación de derechos humanos era una exageración al referirse al tema.

Al respecto el diputado por Magallanes, Gabriel Boric, manifestó en su cuenta de Twitter que “El Ministro de Justicia Jaime Campos definitivamente no es apto para liderar respuesta del Estado a crisis SENAME”.

Agregando más tarde que “Al Ministro Campos no le escuchado ninguna autocrítica, ninguna idea en positivo. Puras pachotadas. No convoca a necesario acuerdo nacional”. A juicio del parlamentario “A estas alturas, las acusaciones cruzadas d provecho político x SENAME me dan lo mismo. Hagamos algo ya, sin importar quién sale en la foto!”.

Cabe mencionar, que la jornada de este martes ha estado marcada por las reuniones que ha sostenido la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, con distintos actores para analizar el tema.

