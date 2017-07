La historia de un soldado que pasó por el Sename y vivió en el Hogar de Cristo

Su padre falleció y su relación con su madre no es la mejor.

Muchos jóvenes en distintas ciudades del país el fin de semana participaron de la tradicional ceremonia de juramento a la bandera, pero hay una historia que se ganó el corazón en Copiapó. Se trata de Pedro Aguilar, de 18 años, quien tuvo un paso por el Servicio Nacional de Menores (SENAME) y vivió en el Hogar de Cristo.

En medio de la ceremonia relató- según consignó Diario Atacama– que “mi papá estaba metido en las drogas y para que yo no me metiera en eso mi mamá me mandó al Sename, estuve ahí desde los cuatro hasta los doce años, después me fui con mi mamá y estuve un año entero sin ver a mi papá”.

El progenitor de Pedro estaba preso, por lo que le prometió que ingresaría al Ejército para tener un mejor futuro. Posteriormente, su padre falleció y su relación con su madre empeoró por lo que fue recibido en el Hogar de Cristo por una “tía”, quien no pudo asistir a la ceremonia por falta de recursos para viajar.

“Era el único sin familia, me puse a llorar porque es fome ver que los familiares le entregan el arma a sus hijos, es como un orgullo. Pero mi capitán me pasó el arma, ahí me sentí orgulloso”, comentó.

Según dijo su madre le había prometido asistir a la ceremonia de entrega de armas, pero no llegó.

Imagen: SoyCopiapo.cl (Israel Chávez)