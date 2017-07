Presidente de la SNA y Reforma Agraria: “Discutir que trajo el progreso a Chile es muy lejano, hay que tener racionalidad”

Ricardo Ariztía sostuvo que “todos sabemos cuál es el origen de la Reforma Agraria que termina en un despojo de la tierra, que ni siquiera se pagó en esos tiempos, una serie de actos violentos. En la agricultura sólo tenemos malos recuerdos… (…) Discutir que trajo el progreso para Chile es tan lejano a la realidad. Hay que tener un poquito más de racionalidad para evitar este tipo de actos que generan odio”.

En conversación con Radio Agricultura, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Ricardo Ariztía, se refirió a la conmemoración que ha hecho el Gobierno a los 50 años de la Reforma Agraria.

Consultado sobre la acción que lleva a cabo el ministro de Agricultura, indicó que “es sorprendente esta serie de actos y trágicos para los agricultores, celebrar algo que provoca más división y odio. Esto no conduce a nada de lo que estamos haciendo nosotros como país. Anoche llamé al ministro Carlos Furche, le hablé de las ventajas y desventajas de hacer este tipo de actos, en forma muy correcta y me dijo que no estaba informado de esto. Y hoy en la mañana me da unas respuestas justificando este tipo de actos que no conducen a nada de lo que buscamos en el país, de tener confianza, desarrollo y buena armonía”.

Ariztía precisó respecto a los actos que se están realizando para conmemorar la Reforma Agraria, que “tenemos tan distantes punto de criterio, todos sabemos cuál es el origen de la Reforma Agraria que termina en un despojo de la tierra, que ni siquiera se pagó en esos tiempos, una serie de actos violentos. En la agricultura sólo tenemos malos recuerdos… (…) Discutir que trajo el progreso para Chile es tan lejano a la realidad. Hay que tener un poquito más de racionalidad para evitar este tipo de actos que generan odio. Lo más delicado, es que algunos de estos actos han sido hechos a alumnos en escuelas rurales, liderados por el subsecretario de Agricultura… ¿Qué se pretende hacer con esto?

Sobre si tiene relación la conmemoración con las próximas elecciones presidenciales, el presidente de la SNA sostuvo tajante que “no me cabe duda, si bien es coincidencia que se cumplen 50 años de la ley de Reforma Agraria y esto es el 28 de julio, pero claramente hay un aprovechamiento político con recursos del Estado, con gastos no menores con dinero de todos los chilenos, por lo tanto se está utilizando de forma política”.

En cuanto a la reforma al código de agua “es uno delos aspectos que hemos tomado en consideración con el código de agua, que tiene relación con el proceso de disminuir el patrimonio de los agricultores chilenos. Los derechos de agua son perpetuos, pero hay todo un procedimiento y pasan a ser indefinidos y luego a ser afectos al Estado”.