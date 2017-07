Problemas con el pase impedirían que Jorge Valdivia debute en Colo Colo

En Blanco y Negro corren por las paredes.

Pese a que Jorge Valdivia anunció que su debut oficial se producirá este sábado ante Deportes La Serena (esta noche jugaría en la Noche Alba), un grave problema administrativo podría aplazar el debut del Mago en Colo Colo.

Según se filtró desde el Estadio Monumental, el pase del ex seleccionado nacional aún no llega a las oficinas de Blanco y Negro y el documento desde Medio Oriente quizás no llegue esta semana, dejando en un hilo su participación en la Supercopa ante Universidad Católica.

De todos modos, el mismo Valdivia también fue cauto en avisar de su debut, pues pese a decir en conferencia que tiene todas las ganas de jugar, físicamente adelantó que aún le falta.

Este sábado, a las 15:00 horas, Colo Colo recibe a Deportes La Serena en el Estadio Monumental con la misión de revertir el 4-1 sufrido en la ida. Luego, el 23 de julio, enfrenta a la UC por la Supercopa en un partido “de vida o muerte” para Pablo Guede, pues de perderlo, podría marcharse de Macul.