Estas son las condiciones que pone Genoa para liberar a Mauricio Pinilla y así firmar en la U

El delantero ya accedió a una de ellas, pero negocia por la otra por montos que le adeudan en el cuadro Toscano.

Se aclara el panorama. Una de las últimas grandes teleseries en el fútbol chileno ha sido la incorporación de Mauricio Pinilla a la Universidad de Chile. El ariete no logra desvincularse del Genoa, pero en Italia parece le allanan el camino.

Esto porque según reveló El Mercurio, el cuadro Toscano puso dos condiciones para liberar el pase del delantero chileno. Una de ella ya la aceptó Pinilla, pero la otra negocian para llegar a un acuerdo.

El primero trata de la renuncia de Pinilla a los US$ 1,8 millones que le restan de contrato. El formado en los azules accedió sin problemas. Sin embargo, en la segunda arista hay problemas. Genoa le debe US$ 500 mil al delantero y los italianos pidieron que no cobrara eso, a lo que el ariete se negó.

La opción que entrega Pinilla es que se le cancelen sólo US$ 400 mil, situación que debería quedar saldada este miércoles en una reunión entre el delantero de La Roja y el presidente del club Enrico Preziosi.