Universidad de Chile está a un paso de sumar un nuevo refuerzo para el Transición 2017

Sólo detalles separan al delantero de sumarse definitivamente al campeón del fútbol chileno. Hay acuerdo, firma y hasta entrena en el CDA.

Esperan a México. En Azul Azul todas las miradas están puestas en Italia para ver que sucederá finalmente con el arribo de Mauricio Pinilla a la U si es que logra destrabar su situación contractual con el Genoa.

Pero en La Cisterna no descansan y en paralelo hace varias semanas trabajaban con otro nombre que está en un 99% confirmado, según aseveró El Mercurio.

Isaac Díaz será jugador “sí o sí” de la Universidad de Chile luego de que se confirmara por parte del TAS que Jaguares de Chiapas debe cancelar US$ 1 millón por la carta del jugador que nunca pagó a los azules.

En el Centro Deportivo Azul esperan que estos días la Federación Mexicana de Fútbol libere el pase del ex Ñublense para que finalmente se integre de lleno a los trabajos de la U, cosa que ha estado haciendo en el CDA hace varios Días.

“Issac Díaz llegará sí o sí a la U. Ya se ganó en el TAS que Jaguares debe pagar US$ 1 millón. Además, prestó al jugador a Sol de América, lo que no podían hacer si no habían pagado a la U. Debiese llegar el jugador además de una cifra indemnizatoria, correspondiente al monto adeudado por el club”, indicaron desde el CDA al periódico.