José Antonio Kast sostuvo que le podrán pegar y escupir, pero no lo van a callar

Cariola y Vallejo desplegaron dos banderas.

El diputado y candidato presidencial, José Antonio Kast, fue duramente increpado en el exterior del Congreso, en Valparaíso, por los detractores del denominado Bus de la Libertad que llegó hasta la ciudad puerto. Cuando el parlamentario salió a saludar a los partidarios y recibió insultos y escupitajos.

A través de su cuenta de Twitter, Kast indicó que “Me podrán pegar, empujar y escupir. Pero no me van a callar. Hablan de diversidad y están llenos de odio e intolerancia”. Comentario que fue acompañado por el video del duro enfrentamiento que tuvo con una de las personas que estaban en el exterior.

Cabe mencionar, que las diputadas del PC, Camila Vallejo y Karol Cariola, desplegaron la bandera de la diversidad y la trans.

— José Antonio Kast (@joseantoniokast) July 12, 2017