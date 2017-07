Nabila Rifo por rebaja de condena a Mauricio Ortega: “Me parece una injusticia de los jueces”

Sostuvo que está muerta en vida.

Indignación ha generado el fallo de la Corte Suprema que rebajó la condena de Mauricio Ortega, único sentenciado por la brutal agresión a Nabila Rifo, registrada en mayo de 2015 en Coyhaique. La decisión se adoptó porque consideraron que el caso no constituyo un femicidio frustrado, bajando la pena a 18 años de cárcel.

En conversación con La Mañana de Chilevisión, Nabila indicó que “Me parece una injusticia de los jueces, no sé si tendrán hijos, no sé qué pensaran ellos porque cómo no va a ser femicidio frustrado si yo casi me muero”.

Agregando que al conocer la noticia durante la tarde del martes “estuve súper mal (…) Acá en Chile no hay justicia. Las mujeres reclaman y los jueces son los que mandan”.

Nabila comentó que escuchó cuando se leía el fallo de la Corte Suprema y que le dio rabia y se puso a llorar. “Ni a un perro le hacen lo que me hizo él”, afirmó.

A su juicio se debería haber considerado su condición ya que “él lo que quiso fue matarme, yo pienso que como él estaba borracho pensó que yo ya estaba muerta por eso me dejó (…) Yo tengo mi cabeza toda partida, estoy llena de tornillos, me reconstruyeron un poco mi cara para dejarme mejor, gracias a los médicos. Pero él lo que hizo fue intentar matarme”.

Finalmente, manifestó que “él en algún momento va a salir y va a hacer su vida, pero yo esto muerta en vida porque yo vivo por mis hijos, por ellos tengo que luchar, pero estoy sin mis ojos…”.