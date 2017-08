Ex jefa de gabinete de Sebastián Dávalos saca la voz a dos años del Caso Caval

Érika Silva volvió a hablar con los medios desde su caótica aparición hace dos años.

Explotaba el Caso Caval hace ya dos años, y la jefa de gabinete del principal involucrado, Sebastián Dávalos, daba una particular conferencia, en la que se le veía muy alterada mientras anunciaba su renuncia.

Esas imágenes son recordadas hasta el día de hoy. En la actualidad es la jefa del Centro de Investigación e Innovación en Educación y TIC de la Universidad de Santiago y en entrevista con la Revista el Sábado conversó sobre todos estos sucesos ocurridos en 2015 y su relación con el hijo de la presidenta.

“No me arrepiento (de haber defendido a Dávalos), porque no hubiera llegado a las cosas bellas que he logrado si no fuera por el tortuoso camino en La Moneda. Ha sido una lección de humanidad tan grande, como una cicatriz en el cerebro. Yo creo que Dávalos tiene vacíos en su vida, siendo un buen hombre, llenaba su vida con cosas materiales”, señaló.

Soy una persona decorosa, nunca le dije oye tú eres hijo de la Bachelet. Las lágrimas se me iban hacia adentro, estaba emocionada. Yo sabía toda su vida y la de su mamá, porque cuando uno es bacheletista se lee todos los libros. Lo que la prensa dice, de que soy loca, es verdad. Nunca lo he desmentido: hay mejores y peores formas de ser loca, pero esta es la mía”, cerró.