(Video) Revisa el golazo en el fútbol francés del que todos hablan

La Ligue 1 fue el escenario para uno de los mejores de lo que va de año.

Nabil Fekir no es quizás un jugador conocido, pero es el hombre del que todos hablan. El delantero del Olympic de Lyon en Francia sorprendió a todos al anotar el gol de su vida.

Cuando se enfrentaban al Bordeaux por la tercera fecha de la liga francesa, el atacante vio adelantado al portero rival y le pegó desde mitad de cancha. El resultado: un golazo.

El partido terminó empatado 3-3 y acá te dejamos la comentada acción:

You won’t see a better goal this weekend than this astonishing halfway line effort from Lyon’s Nabil Fekir pic.twitter.com/3ssokfoOAI

— Goal (@goal) 19 de agosto de 2017