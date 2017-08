Daniela Aránguiz cuestiona a Javiera Acevedo por su look en Maldita Moda

La esposa del Mago Valdivia nuevamente fue protagonista de la polémica del sábado.

Nuevamente Maldita Moda en Chilevisión tuvo todos los condimentos para hacer pedazos a los peores vestidos de la farándula criolla.

Y esta vez, fue Daniela Aránguiz la encargada de criticar duramente a la escogida por el jurado: Javiera Acevedo. Sin embargo, sus conceptos fueron más que hirientes, ya que aseguró que el cabello de la rubia está “desaseado”, es decir, que no se lo lava.

“ La Javiera, siendo una mujer tan bonita, siempre me da la impresión, bueno, la mayoría de las veces, que está descuidada. Trae un look sin cuidado, su pelo desaseado, que también va con todo esto” argumentó.

Sobre su ropa indicó otra crítica más. “Esa chaqueta que se ve como si estuviera desgastada, pero no es desgastada por sí, está desgastada por lo antigua. Y tengo que rescatar la carterita, que me encanta, pero no la tienes que llenar” concluyó.