Pancho Saavedra responde duramente a quienes lo criticaron por reunirse con Sebastián Piñera

El periodista busca reunirse con los candidatos para dar a conocer las inquietudes que ha recogido en su recorrido por el país…

Parece que no a todos les cayó bien la invitación de Pancho Saavedra a los candidatos presidenciales. A través de su cuenta de Twitter, el conductor de ‘Recorriendo Chile’ le planteó a los aspirantes a La Moneda la idea de reunirse con cada uno para manifestar las inquietudes que ha recogido en los distintos lugares que ha visitado por el programa.

Sin embargo, luego de que Sebastián Piñera subiera una foto de la cita que tuvieron, no faltaron quienes salieron a criticar duramente al rostro de Canal 13. Por eso fue él mismo quien salió a aclarar que su intención es juntarse con todos los candidatos, sin importar su color político. De hecho, al igual como lo hizo con el ex mandatario, ya se vio las caras con Beatriz Sánchez.

“Eso se llama no leer. Me estoy juntando con todos los candidatos para entregarles reclamos de la gente. Usted quiere que me quede callado”, le respondió a una twittera. Palabras que se suman a las que esgrimió hace días atrás, en un comunicado en el que hacía alusión al tema.

pppff… te pudriste @PANCHOSAAVEDRA salga de ahí mijito… 😛😛😛 https://t.co/MroDmdhT7Q — Lorena Ruiz Nuñez (@LorenaRuizN) August 21, 2017