Milovan Mirosevic anunció su retiro entre lágrimas y con todo el plantel de Católica

Las lesiones lo obligaron a tomar esta decisión.

Luego de la conmoción que causó el anuncio de conferencia de prensa, fue el mismo Milovan Mirosevic el que confirmó que luego de 20 años de carrera, las lesiones lo obligaron a retirarse cuando había regresado a Universidad Católica.

Embargado por una emoción que leimpedía hablar, el “Milo” fue acompañado por todo el plantel cruzado que llegó para acompañarlo en el momento más difícil de su carrera.

El ahora ex mediocampista inició leyendo una declaración donde dijo que “volví al club hace poco más de un año con expectativas elevadas, con la seguridad que soy el jugador de casa, lo que me puso alegre. Estaba en un proceso de recuperación en la rodilla, la cual recrudeció y me dejó 4 meses más fuera”.

“Sabía que corría muchos riesgos y aunque las sensaciones eran buenas, habían cosas en los entrenamientos que quería evitar. Decidí seguir hasta diciembre con la motivación de vestir esta camiseta y jugar en este estadio que tanto me genera. Todo esto, tomando los riesgos que esta decisión implicaba”, añadió.

Prosiguió, con muchas lágrimas que quebraban su lectura, que “las molestias persisten y me impiden desarrollarme como futbolista y además del deterioro que mi rodilla tenía en el intento. Dicho esto y pensando en el futuro de mi familia, dejaré de ser futbolista profesional y me haré cirugía. Mi intención era terminar mi contrato en diciembre, pero como no puedo, considero salirme del privilegio que implica ser jugador de Católica, tomando en cuenta que no podré cumplir lo que mi contrato dice, que es jugar”.

Cerró ofreciendo “mis disculpas al club y a la hinchada por no poder cumplir sus expectativas. Me voy tranquilo y contento porque pude cumplir mi sueño de ser futbolista profesional en este club y jugar en la Selección Chilena en todas sus categorías”.

El mediocampista debutó en la UC oficialmente en 1997 en un Clásico ante Colo Colo que se jugó con juveniles. No tardaría en ganarse el puesto de titular a la temporada siguiente.

Mirosevic jugó en sus 20 años de carrera en la UC, Racing Club, Beitar Jerusalén de Israel, Argentinos Juniors, Columbus Crew de la MLS y Unión Española, club desde donde regresó a los cruzados a mediados del 2016.

Por Católica, Mirosevic disputó 335 partidos, anotando 96 goles y ganando el Apertura 2002, Torneo 2010, Copa Chile 2011, Supercopa 2016 y el Clausura 2016 con el que festejó el primer Bicampeonato cruzado.