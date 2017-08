Dueño de 18 camiones quemados en La Araucanía: “Vamos a caer todos y las autoridades poco hacen”

Por suerte no hay muertes que lamentar.

En conversación con “La Gran Mañana Interactiva” de Radio Agricultura, el transportista Ramón Aranzanti, habló en profundidad sobre el ataque terrorista del que fue víctima hace unos días, cuando 15 encapuchados ingresaron a su predio y le quemaron 18 de sus camiones.

“Es una piedra en el camino, se veía venir, acá en La Araucanía estamos así hace años, no es mucha sorpresa para mi”, destaca el empresario, quien hace el hincapié, “Gracias a Dios, los choferes y conductores que estaban durmiendo estaban en el otro extremo del sitio”.

Arazanti es claro al señalar, “Ya uno en La Araucanía de conforma con que no murió nadie. Uno como transportista, los conductores, tiene el cuero un poco duro ya, porque este trabajo es súper pesado. Un rato me quebré un poco, pero fue por ver llorar a conductores, choferes, que me han acompañado siempre, gente más joven, es impactante para esa gente que tiene sus recuerdos en esa cabina, fotos de su familia y que te destruyan todo y nadie haga nada por la gente de trabajo, porque la cosa está como al revés en este país”.

Si bien el empresario recalca, “es primera vez que me ocurre esto”, añade,”pero si no era hoy día era mañana, si en la región vamos a caer todos y las autoridades poco hacen”.

Finalmente hace una dura crítica a los altos mandos del país, “¿Qué Gobierno? No sé si le puede llamar Gobierno a esto, no creo que tengamos Gobierno. Primero no sé quién es el Presidente, no creo que ella es la que gobierne, porque todos nos damos cuenta de que el que gobierna no tiene mucha sangre , no creo que le corra sangre en las venas, tiene una calma increíble, una pasividad, es un desastre”.

Agregando que en este Gobierno de Michelle Bachelet, “Yo creo que no camina nada porque han experimentado con ministros que fueron de Economía en un momento ahora están en otra cosa, porque yo soy transportista, si me mandan a operar una vaca se la voy a matar porque no soy veterinario. Entonces yo creo que están todos equivocados de puesto, un desastre esta cuestión”.

Para rematar con, “A mi no me quemaron 40 camiones porque los Carabineros llegaron rápido, porque eso hay que decirlo, los Carabineros llegaron rápido”.