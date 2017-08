Monserrat Prats y su nueva vida en el sur de Chile a 8 años de “¿Dónde está Elisa?”

¿Qué te parece?

En noviembre del año 2009 TVN puso en pantalla el thriller nocturno “¿Dónde está Elisa?”, que contaba la historia de una joven protagonizada por la actriz Monserrat Prats, quien desaparece tras ir a una discotheque junto a sus primos. Una teleserie que se convirtió en el gran fenómeno de las nocturnas, acaparando gran audiencia, tanto así que su final llegó a los 51 puntos de rating.

Han pasado casi ocho años de aquel suceso y la vida de su protagonista ha cambiado radicalmente,. Dejó Santiago y se radicó en Puerto Varas junto a su pareja, y trabaja muy alejada de las cámaras, “Tenía la posibilidad de venirme al sur y me enfoqué en eso. Es difícil para los actores estar insistiendo, tocando puertas y eso de no tener una estabilidad no me gustaba nada, así que aquí estoy, trabajando como peluquera y maquilladora”, sentenció hace unos días al diario El Mercurio.

Desde la sureña localidad ha transformado su vida, no solo en medio de las tijeras y los maquillajes, sino que también de la mano de su primer hijo, quien llegó a este mundo hace apenas tres meses. Pero eso no es todo, pues Monserrat sigue ligada al mundo de la actuación realizando talleres para niños y adultos mayores, “estuve trabajando en el Centro de Arte Molino Machmar de acá y también en Frutillar con un grupo de niños”, destaca la joven.