Sebastián Piñera envió fuerte mensaje a propósito de la despenalización del aborto

“Somos partidarios de defender la vida”, dijo el ex mandatario a propósito de la decisión del Tribunal Constitucional…

Siguen las reacciones tras la determinación del Tribunal Constitucional de aprobar la despenalización del aborto en tres causales. A propósito de la iniciativa, que consiguió la venia de la entidad con seis votos y cuatro en contra, el ex presidente Sebastián Piñera no dudó en manifestar su repudio.

“Somos partidarios de defender la vida, de todos, pero muy especialmente del niño que está por nacer; porque es una crituara inocente e indefensa”, dijo en entrevista con ‘Ahora Noticias’. Una crítica que se extendió a otros proyectos del Gobierno, como el que tiene que ver con las pensiones.

Al respecto, Piñera aseguró que su propuesta es mucho más abierta, porque va “a abrir las puertas para que la industria sea mas competitiva en beneficio de los chilenos”. Además, respecto a la situación que se vive en La Araucanía, no dudó en ratificar la existencia de terrorismo. “Nadie puede garantizar que no van a haber mas actos de delincuencia y terrorismo. Si eso ocurre lo vamos a combatir, y este Gobierno no ha tenido la fuerza y voluntad para hacerlo”.

Finalmente, en la conversación con Soledad Onetto y José Luis Repenning, el aspirante a La Moneda señaló que si bien corre con ventaja, la elección no está cerrada. De hecho, dijo creer que habrá una segunda vuelta, en la cual su adversario debería ser Alejandro Guillier. “Hoy está con una cierta ventaja en las encuestas y tiene un conjunto de partidos que lo apoyan, que es más fuerte que los partidos que apoyan a Beatriz Sánchez”, afirmó.