Elecciones 2017: Insulza aseguró que el apoyo de la DC fue fundamental para competir por Arica y Parinacota

Aseguró que no es protegido.

El ex secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, salió este martes a explicar su decisión de finalmente competir por un cupo en el Senado representando a circunscripción de Arica y Parinacota. Esto pese a que días anteriores había entregado un no rotundo a esta opción ya que se encontraba disponible solamente para estar en la papeleta por Atacama, zona donde ya llevaba varios meses en campaña.

Pero según indicó existió un factor este lunes, horas antes de la inscripción, que fue fundamental a la hora de su decisión. Esto porque no solamente su pacto respaldaría su opción sino también la DC.

“Para mí como militante orgulloso de la Concertación y luego de la Nueva Mayoría, este es un gran honor. Creo que en este momento soy la única que representa a todos los sectores de nuestra alianza, eso yo me lo tomo muy en serio”, afirmó.

Insulza explicó que cuando lo llamó el líder del PS, Álvaro Elizalde, y le comentó la situación no pudo decirle que no ya que considera que “que realmente es un deber responder a un llamado de una centroizquierda que le ha dado gobernabilidad y fuerza a este país”.

Además, añadió que Elizalde “Me dijo que había otros partidos, no solamente de mi coalición sino que también la DC dispuesta a apoyarme. Eso fue fundamental para mi decisión”.

Finalmente, afirmó que no es un protegido porque “Yo no he pedido la protección de nadie. Las personas que fueron excluidas de las listas no lo fueron por una condición mía”.