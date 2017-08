Marcelo “Chino” Ríos se enoja con periodista…¡Tras esta publicación!

¿Compartes su enojo?

Indignado reaccionó el ex tenista profesional Marcelo “Chino” Ríos luego que este lunes apareciera un LUN la nueva apariencia de su rostro, dejando en la incertidumbre si había pasado por el bisturí o se trataba de un montaje de photoshop. Información que no le cayó en gracia al deportista, luego que se pusiera en tela de juicio qué es lo que realmente se había hecho en sus ojos.

Por lo mismo, el “Chino” ocupó la red social Twitter para hacer sus descargos, “Nuevamente los hueetas de los periodistas hablan cualquier huevada, por qué no se informan bien con el doctor que me operó y paran de inventar huevadas como siempre. Se las voy a hacer fácil para que no se estresen vagos culiados el doctor se llama Fausto Viterbo y es de Brasil, Botucatu”, sentenció.