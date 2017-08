Rafa Araneda se emociona al relatar gesto que tuvieron los trabajadores de su casa tras asalto

Qué emoción.

Este martes Rafael Araneda retomó sus labores en la conducción del matinal “La mañana de CHV” tras el asalto del que fue víctima la noche del pasado domingo junto a su familia en su hogar, cuando fueron abordados por ocho sujetos, quienes los intimidaron con armas blancas y lograron sustraer un automóvil marca Jaguar.

“Qué lata tener uno que estar recomponiendo tu vida, empezar a armarla, recuperar tus seguridades, es que eso es tan difícil, empezar a retomar tus libertades que en un momento te las arrebataron estos desgraciados y perdón por la expresión (…) están libres y jactándose, disfrutando de la vida y pensando en hacerle daño a otras familias”, sentenció Carolina de Moras con clara molestia por la inseguridad que se vive en nuestro país.

Pero el animador, dentro de todo lo que significa ser víctima de robo, se emocionó al relatar un bello gesto que tuvieron las personas que trabajan en su domicilio el día lunes, cuando él lloró de impotencia por lo sucedido, “ayer (lunes) cuando yo me quebré lo hice con todo y fue muy bonito porque en eso la Isa, que lleva muchos años en la casa, nos estaba sirviendo el almuerzo y ella fue al resto de la gente que trabaja conmigo y por atrás me abrazan y me dicen ‘aquí somos familia, somos todos familia’, fue extraordinario, muy lindo”, declaró, recibiendo de vuelta un caluroso abrazo de Carolina de Moras.