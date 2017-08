Daniel Morón: “Si es que pierde este partido ante la U la situación para Guede será insostenible”

Uno de los campeones de América con los albos aseveró que el DT se debe marchar en caso de no ganar ante el clásico rival.

El ambiente en Colo Colo no es el mejor justo en la previa del Superclásico ante la Universidad de Chile de este domingo al mediodía en el Estadio Monumental.

Pasa que en el círculo cercano al plantel de Pablo Guede la presión cada vez se hace más insostenible para el DT argentino y un ex campeón de América con los albos metió aún más presión: “si es que pierde este partido la situación para Guede será insostenible“, aseveró Daniel Morón.

El ex portero de Colo Colo agregó que: “no es que quiera echarlo pero por lo que ha venido mostrando el equipo en los últimos partidos, no tiene una línea de juego y ha tenido partidos desastrosos. Si bien es cierto algunas veces ha demostrado que puede estar en un nivel futbolístico importante, hay otros partidos que te dejan con grandes dudas“, sostuvo al Canal del Fútbol.

Al finalizar, Morón adelantó el duelo más importante del fútbol chileno: “es un partido aparte, no siempre el que viene mejor termina ganando, a mí muchas veces me tocó perder con la U cuando nosotros éramos inmensamente favoritos“, cerró.