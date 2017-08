Ronald Fuentes confirmó quien será el reemplazante de Leandro Benegas en la U

Luego de que circularan varios nombres por el CDA, finalmente Ronald Fuentes confirmó que le darán minutos a los juveniles de la escuadra azul.

La lesión de Leandro Benegas golpeó fuerte en las huestes azules. El mendocino estará lo que resta de campeonato fuera de las canchas luego de que se confirmar la rotura de ligamentos que sufrió en su rodilla izquierda.

Es por ello durante la jornada de esta martes, varios nombres comenzaron a circular por el entorno del CDA para reemplazar al delantero argentino, jugadores que Ronald Fuentes descartó: “No vamos a traer a nadie. Lo podemos reemplazar porque el reglamento así lo indica, pero no vamos a traer a nadie porque le vamos a dar tiraje a nuestros jugadores de la sub 19, en este caso Nicolás Guerra y Gabriel Mazuela, que son seleccionados y jugadores con condiciones de poder, en algún momento, ser integrantes del plantel“, confirmó el gerente deportivo de la U, Ronald Fuentes.

En el caso de Nicolás Guerra, el delantero dejó con la boca abierta al entrenador Ángel Guillermo Hoyos en la pretemporada azul, donde en su primer partido con el plantel adulto marcó un gol a Coquimbo Unido.

Pese a lo anterior, Guerra no ha podido estar mucho con el plantel de Hoyos, pues estuvo en la gira de La Roja Sub 2o por Japón, donde se coronaron campeones de la SBS International Cup con gran actuación del ariete.