Ex directora del SENAME hizo uso de su derecho a guardar silencio ante la Fiscalía

Aseguró que el centro de todo son los niños y niñas.

La ex directora del Servicio Nacional de Menores (SENAME), Marcela Labraña, llegó con tres horas de retraso hasta el Centro de Justicia tras ser citada a declarar por el Ministerio Público en calidad de imputada en la investigación que existe por la muerte de menores al interior de los centros dependientes del organismo.

De acuerdo a la información entregada por T13.cl, Labraña al interior de las dependencias del recinto por cerca de 25 minutos y decidió hacer uso de su derecho a guardar silencio. La ex autoridad de Gobierno es representada por el abogado, Cristián Miranda.

Tras salir del lugar indicó que “es importante colaborar de forma oportuna pero la Fiscalía me dará una nueva fecha de esto. El centro de todo esto son los niños y las niñas. No pueden perder el rol protagónico y no puede ser otro el actor central de esta situación”. Además, argumentó que su retraso de debió a “un tema logístico”.

La defensa de Labraña buscará revisar todos los antecedentes de la investigación para de esta manera solicitar a la Fiscalía una nueva fecha de declaración.