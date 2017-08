La dura crítica de Fidel Espinoza a Jackson y Boric: “Gabriel y Giorgio son hijitos de papá que vivieron otros mundos”

Aseguró que si Beatriz Sánchez pasa a segunda vuelta iría a votar por ella.

El presidente de la Cámara de Diputados, Fidel Espinoza, se refirió a la situación que se vivió en el Frente Amplio con Alberto Mayol y las declaraciones de Gabriel Boric en cuanto a lo que sucedería en una eventual segunda presidencial.

En conversación con Cadena Nacional de Vía X, sostuvo que “me siento ofendido cuando él tilda a los que somos de la Nueva Mayoría de derecha, porque eso es ofender, nosotros vivimos los avatares Gabriel, te lo digo en ésta cámara, vivimos los avatares de lo que fue el sufrimiento de haber quedado sin padre a temprana edad, de haber salido adelante con bastante esfuerzo”.

Asegurando que “Gabriel y Giorgio son hijitos de papá que vivieron otros mundos, nosotros tuvimos precariedades que ellos no vivieron y nacieron- como se dice- en cunas de oro, desde ese punto de vista no me gusta cuando él nos ofende con ese tipo de conceptos de situarnos en la derecha”.

Con respecto al Frente Amplio y la crisis que debieron enfrentar indicó que “perdieron la virginidad”, agregando que “lo que le ocurrió la semana pasada a Jackson (Giorgio) en su idea de ser mayoría nacional y convertirse en el futuro en el gran líder político de este país se le fue abajo por una estrategia errada de inmadurez política”.

Finalmente, planteó que “no comparto lo que ha dicho Boric, en las últimas horas, que él no estaría dispuesto a apoyar a la Nueva Mayoría en una segunda vuelta, porque demuestra que Boric quiere que gane la derecha, que vuelva Piñera (…) Si ganara Beatriz Sánchez en la primera vuelta para pasar a segunda, yo siendo de izquierda, siendo socialista, jamás permitiría que ganara Piñera, iría a votar por ella”.