La respuesta de Guillier ante la negativa del Banco Estado de entregarle un crédito

Aseguró que su interés está más bien con la pyme.

El senador por Antofagasta y candidato presidencial, Alejandro Guillier, lamentó que el Banco Estado no le haya entregado un crédito para financiar su campaña a La Moneda. Cabe mencionar, que la entidad financiera afirmó que hace más de 20 años no realiza transacciones con parlamentarios porque la ley no se lo permite.

En un comunicado consignado por La Segunda el Banco indicó “respecto de las declaraciones del candidato presidencial Alejandro Guillier, donde acusa un ‘bloqueo de créditos bancarios’ y en particular en relación a BancoEstado, es necesario precisar lo siguiente: Existe una disposición legal vigente —consagrada en el artículo 60 inciso segundo de la Constitución Política—, que sanciona con la cesación en el cargo a los parlamentarios que celebren contratos con el Estado”.

Añadiendo que “Por razones de prudencia y para los efectos de no perjudicar a ningún parlamentario, BancoEstado ha resuelto desde 1995 abstenerse de realizar operaciones crediticias con diputados y senadores”.

Ante esto Guillier afirmó que “la adversidad obliga a desarrollar la creatividad. Los grupos económicos no nos van a prestar plata, no se trataba de una donación, sino de un crédito como cualquier ciudadano y nos han bloqueado el acceso al crédito”.

Agregando que “Lo aceptamos como una señal de que no tenemos fiato con los grupos de interés, grupos de presión, grupos macroeconómicos. Nuestro corazón está más bien con la pyme, con el mediano empresario”.

Además, el congresista comparó su situación con la vivida por Barack Obama, quien sostuvo tuvo algunos problemas para financiar su primera campaña debido a un “tema racial”.

Al ser consultado por cómo financiará su carrera a La Moneda comentó que harán un modelo de aportes y de esta manera nadie va a poder decir que le financiaron su campaña.