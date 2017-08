[VIDEO] Villegas por despenalización del aborto en tres causales: “Me llama la atención que esta aprobación haya sido recibida como una noticia para alegrarse”

Calificó a Goic como una maestra para utilizar cliché.

El conductor de Las Cosas por Su Nombre de Radio Agricultura, Fernando Villegas, se refirió a la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de rechazar los requerimientos presentados por parlamentarios de Chile Vamos y dar luz verde a la promulgación de la despenalización del aborto en tres causales.

Villegas comenzó su análisis diciendo que ya no tiene sentido discutir si es correcto o incorrecto, incluso asumiendo para los fines del debate que eran necesarias las leyes y que era algo pedido por las mujeres hace años hay le provoca curiosidad de cierta manera.

“Me llama la atención que esta aprobación haya sido recibida como una noticia para alegrarse, porque finalmente, aún es necesario, se trata de una triste necesidad. Estamos hablando aquí no de una festividad, estamos hablando de aborto, no es una cosa grata. Por lo tanto, aún si es necesario, no es una cosa para celebrarla. No me imagino a ninguna mujer – de verdad- que considere que tiene que abortar va a tener que estar alegre por eso, francamente no me entra en el mate eso”, indicó.

Agregando que “el espectáculo que dio ayer (lunes), la clase política de la izquierda especialmente, y toda la gente que gira en torno a ese mundo emocional. La alegría con que se abrazaban como si estuviera celebrando un gran triunfo de la selección o algo así, no me parece que corresponda a la naturaleza de lo que se aprobó, no me parece, hay cosas necesarias y que no son necesarias festejarlas”.

A su vez manifestó que “la segunda cosa es esta fracesita que ya la tienen pegada en sus sistemas parlantes, no voy a decir pensantes porque no existe, en la gente de la izquierda. Esto de que se trata de un triunfo de la democracia, o como dijo Carolina Goic, que es una maestra para repetir cliché: ‘Un gran día para la democracia‘. ¿Qué quiere decir eso?”.

Finalmente, dijo “Vuelvo a repetir, ¿qué tiene que ver la democracia, que es un régimen político, con esta triste necesidad? Porque aún si es necesidad, no es una cosa para arreglarse“.